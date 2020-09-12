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KALYON ENERJİ DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, ingot, wafer, hücre ve panel üretiminin yanı sıra Ar-Ge’nin de tek çatı altında toplandığı entegre tesisler olarak dünyada bir ilk olma özelliğine sahip.

Eylül 2020 12.09.2020, 12:42 12.09.2020, 13:04
2004
KALYON ENERJİ DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

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