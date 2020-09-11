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GÜVENLİKTE EN BÜYÜK ZORLUK KARMAŞIKLIKLA MÜCADELE

Cisco’nun 13 ülkeden 2800 güvenlik profesyoneliyle yaptığı araştırmaya göre, üst düzey yöneticiler güvenliği hâlâ en önemli öncelik kabul ediyor. 6’ncısı yayımlanan 2020 CISO Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu, karmaşıkla mücadele için bulut güvenliğine ve otomasyon teknolojilerine yatırımın arttığını gösteriyor.

Eylül 2020 11.09.2020, 13:26
2003
GÜVENLİKTE EN BÜYÜK ZORLUK KARMAŞIKLIKLA MÜCADELE

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