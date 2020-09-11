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FANUC, YENİ NESİL HAFİF ROBOTUNU AVRUPA PAZARINA SÜRÜYOR

Japonya merkezli CNC, Robot ve Makine üreticisi FANUC, Aralık 2019’da Tokyo’daki IREX fuarında ilk prototiplerini sunduğu yeni nesil hafi f robotu CRX-10iA’yı Avrupa pazarına sürüyor. 10 kilogramlık yük taşıyan ince beyaz robotu CRX-10iA’nın ilk üretim birimlerini Avrupa çapındaki showroom’larına kuracak olan FANUC, müşteri teslimatı da gerçekleştirecek. CRX-10iA, yüksek düzeyde güvenilirlik, kolay programlama ve çok yönlü uygulama nitelikleriyle öne çıkıyor. CRX-10iA, özellikle paletleme, CNC yükleme-boşaltma, vidalama ,kaynak yapma, konveyörlerden parça toplama ve bunları kutulara yerleştirme uygulamalarında yüksek verim kapasitesi ve kullanım kolaylığı ile tercih ediliyor.

Eylül 2020 11.09.2020, 13:19
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FANUC, YENİ NESİL HAFİF ROBOTUNU AVRUPA PAZARINA SÜRÜYOR

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