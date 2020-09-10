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ENTERPRISE’DAN ANKARA YHT GARI’NDA YENİ OFİS YATIRIMI
Ulaşım ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermek için şehir içi ofis yatırımları yapan Enterprise, Ankara’da bulunan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı içerisinde yeni bir ofis açtı. Pandeminin başından bu yana Bodrum, Antalya, Sivas, Fethiye ve İstanbul’da şehir içi ofisler açan Enterprise, böylece altıncı ofis yatırımını da gerçekleştirmiş oldu.
Eylül 2020 10.09.2020, 16:58 10.09.2020, 17:09
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