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'DÜNYA, SALGININ GELECEĞİNİ HALA ÖNGÖREMİYOR'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Yeniden kısıtlayıcı önlemlerin gündeme gelebileceği dünyada, salgının orta ve uzun vadeli etkilerini halen tam olarak yaşamadığımız ve hatta bazılarını öngöremediğimiz ortada. Yılın ortalarından itibaren küresel ekonomi tablosunda gözlenen iyileşmenin sürdürülebilir olmasının önünde muhtemel potansiyel engeller var” dedi.

Eylül 2020 11.09.2020, 15:45
2000
'DÜNYA, SALGININ GELECEĞİNİ HALA ÖNGÖREMİYOR'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, mart ayından bu yana devam eden koronavirüs salgınının dünyada geleceğini hala öngörülemediğini söyledi. Bazı verilerin ekonominin koronavirüs şokunu atlattığı yönünde umut verdiğine...

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