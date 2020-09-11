'DÜNYA, SALGININ GELECEĞİNİ HALA ÖNGÖREMİYOR'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, mart ayından bu yana devam eden koronavirüs salgınının dünyada geleceğini hala öngörülemediğini söyledi. Bazı verilerin ekonominin koronavirüs şokunu atlattığı yönünde umut verdiğine...