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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTELER ARASINDA

Akdeniz Üniversitesi, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde yüze yakın kontenjan doluluğuna ulaşarak en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

Eylül 2020 11.09.2020, 11:45 11.09.2020, 13:34
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTELER ARASINDA

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