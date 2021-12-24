Evinde yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor

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Tekstil işinden emekli olduğunu ifade eden Şenol Şanlı, "Yaklaşık 22 yıldır amatör olarak teleskop yapımı, astro fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Kendi yaptığım teleskopla gözlemler yapıyorum ve meraklılarına gözlemler yaptırıyorum. Öğrendiğim bilgileri okuldaki seminerlerde paylaşıyorum. İçimde hep bir merak vardı. Gökyüzündeki yıldızları mahallemin sokakları gibi tanıyorum. Gökyüzünde 88 tane takım yıldızı var, hepsini gözlemliyorum. Ben 12 ay boyunca Ayın dolunay hâlinin 12 ayrı fotoğrafını çektim.