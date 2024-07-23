Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla şehir genelinde örnek çalışmalara imza atıyor. Akçaabat’ın Akören Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki yürüme engelli Mustafa Akdeniz'in, evinin önünde yol olmadığı için adeta esaret yaşadığı ve kimsenin yardımı olmadan evinden çıkamadığı bilgisi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Başkan Ahmet Metin Genç'in talimatıyla Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, engelli vatandaşın evinin önüne beton yol yaptı.



Yıllar sonra ilk kez kimsenin yardımı olmadan akülü arabasıyla evden çıkarak dolaşabildiğini belirten Mustafa Akdeniz, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Akdeniz, “Yıllardır yatalak hasta olmama rağmen, evime ulaşım sağlayacak bir yol olmaması büyük sorundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözdü. Artık akülü arabamla evden rahatlıkla çıkabiliyorum. Başkanımız Ahmet Metin Genç’e ve tüm belediye çalışanlarına içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Akören Mahalle Muhtarı Muzaffer Buyuklioğlu ise “Mustafa ağabeyimizin sorununu büyükşehir belediyemize haber verdikten sonra hızlı bir dönüş aldık. Sağ olsun belediyemiz Mustafa kardeşimizin imdadına yetişti. Kendilerine güzel bir yol açarak betonlama çalışması gerçekleştirdiler. Hassasiyetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmanın en büyük öncelikleri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Mustafa Akdeniz'in yaşadığı zorlukları öğrendiğimizde hemen harekete geçtik. Özellikle engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak bizim için büyük bir sorumluluk ve önceliktir. Ekiplerimiz, Mustafa ağabeyimizin evine erişimi sağlayacak bir yol açtılar ve betonlama çalışması yaptılar. Bu çalışma sayesinde Mustafa Akdeniz kardeşimiz artık rahat bir şekilde evinden dışarı çıkabilecek, günlük yaşamını daha rahat bir şekilde sürdürebilecek. Kendisinin memnuniyetini görmek bizim için en büyük ödüldür. Bundan sonraki süreçte de benzer talepleri karşılamak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.