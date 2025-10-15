Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın, 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi amacıyla başlatıldığını hatırlatarak, “Evde Bakım Yardımı sayesinde engelliler yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleri veya yakınlarıyla birlikte yaşayabiliyor. Böylece aile birliği korunuyor ve güçleniyor” dedi.

Evde Bakım Yardımı’nın, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere destek sağladığını belirten Göktaş, “Aylık ortalama 521 bin vatandaşımız bu destekten yararlanıyor. Hak sahibi başına aylık ödeme tutarı 11 bin 702 lira. Bu ay itibarıyla 6 milyar lira tutarındaki ödemeleri hesaplara yatırmaya başladık. Tüm engelli vatandaşlarımız ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olarak öne çıkan Evde Bakım Yardımı, engellilerin yaşam kalitesini artırmayı ve aileleri ekonomik olarak desteklemeyi amaçlıyor.