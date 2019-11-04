18. Yılın Starları ödüllerini alıyor

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar pek çok kişi ve kuruma ödül verildi.

Bugüne kadar Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri’ni alan önemli kişiler arasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Romanya eski Cumhurbaşkanı Trian Basescu, K.K.T.C. eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, merhum Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Londra eski Belediye Başkanı Boris Johnson (Şu anda İngiltere Başbakanı) ve Kosova Devlet Bakanı Mahir Yağcılar bulunuyor.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl 18. kez veriliyor. Deneyimli gazeteciler Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata ve Bilal Koçak ile Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, MÜSİAD eski Başkanı Ömer Bolat’tan oluşan ‘Yılın Starları Ödülleri Jürisi’ titiz bir çalışma yaparak başarılarıyla öne çıkan iş insanı, firma, marka, kurum ve kuruluşları belirledi.