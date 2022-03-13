Zor durumuna rağmen hasta anne ve babasının bakımını kimseye bırakmadı

Eskişehir’de yaşayan 59 yaşındaki Rahime Türker, maddi ve fiziksel açıdan oldukça zor durumda olmasına rağmen Alzheimer hastası anne ve babasının bakımını üstlenerek vefa örneği sergiliyor.

Yaklaşık 1 sene önce oğlunu kalp krizi nedeniyle kaybeden 59 yaşındaki Rahime Türker, bu acı olaydan sonra zor günler yaşadığını ve üzüntüsünden dolayı koluna felç indiğini söyledi. Bir seneden uzun bir süredir de Alzheimer ve çeşitli hastalıklarla mücadele eden, yatağa bağımlı anne ve babasının bakımını üstlenen Türker, küçük oğlunun da yardımını aldığını anlattı. Türker, sakinleştirici ilaç almadıklarında oldukça agresif olduklarını belirttiği anne ve babasına kıyamadığını, bakımevine yerleştirmeyi düşünmediğini belirtti. Bakıma muhtaç insanların olduğu evde çalışan herhangi birinin olmaması ise yaşanan yoksulluğu gözler önüne seriyor.

“Onlar bizi doğurdu, bu yaşı yaş etti”

Uzun zamandır içerisinde bulundukları zor durumu aktaran Rahime Türker, annesinin 85, babasının ise 92 yaşında olduğunu kaydetti. Alzheimer hastası oldukları için anne ve babasına sakinleştirici ilaçlar vermek zorunda kaldığını ifade eden Türker, “İlaç verdiğim zaman çok iyi oluyorlar. Vermediğimde çok kötü oluyorlar. Kimisi ‘yurda ver’ dedi, kıyamadım. Onlar bizi doğurdu, bu yaşı yaş etti. Ben de dedim ‘Yarın bizim sonumuz, ne olacağımız belli değil.’ Veremedim yani açıkçası. Oğlum vefat edeli bir sene oluyor. Onun acısıyla onlara bakıyorum. Oğlumun vefatından sonra uzun bir süre kendimde değildim. Küçük oğlum yardım ediyor” diye konuştu.

“İyi kötü ayakta kalmak için çaba gösteriyorum”

Daha öncesinde şartlarının daha iyi olduğunu, anne ve babasına daha iyi şekilde bakabildiğini dile getiren Türker, artık kolundaki sorun nedeniyle onları yerlerinden dahi kaldıramadığını belirtti. Kendilerinin bu durumunu gören bazı kişilerden destek geldiğini de ekleyen Türker, “Önceden böyle değildim. Ben bu duruma düşmemiştim, iyi kötü yapıyorduk ama bu durum oldu. Oğlum da üçümüze birden koşuyor. Yine iyi kötü ayakta kalmak için çaba gösteriyorum. Devamlı altlarına yapıyorlar. Mecbur onlara bakıyorum. Kolumda sorun olduğu için onları kaldıramıyorum. Kaldırmaya çalıştığım zaman kasılma yapıyor. Altını siliyorum, ediyorum yavaş yavaş. Ama kaldırıp döndürmeyi ve yatırmayı yapamıyorum. Oturtmaya başladık, bu aralar oturabiliyorlar. Biraz gezebiliyorlar ama fazla da değil. Allah herkesten razı olsun. Gönlünden ne koptuysa gelenler oldu. Gelmediler değil” diye konuştu.