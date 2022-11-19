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Ziynet eşyalarını çalan hırsız yakalandı
Eskişehir’de ziynet eşyalarını çalan hırsız Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.
ESKİŞEHİR 19.11.2022, 10:01
Eskişehir’de ziynet eşyalarını çalan hırsız Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Tepebaşı İlçesi’nde meydana gelen hırsızlık olayının failini yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda, N.T. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliyle birlikte çalınan 2 yüzük ve 2 bilezik ele geçirilip, sahiplerine teslim edildi. Şüpheli N.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.