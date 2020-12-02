"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" Eskişehir’de

Koronavirüs salgını sürecinde internet ortamında devam eden "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" bu kez Eskişehir’deydi. Ziya Öğretmen, Eskişehir’de görev yapan yüzlerce meslektaşı ile video konferansla buluştu.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ’Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ kapsamında bu kez Eskişehir’e konuk oldu. Açılış konuşmasında, Bakan Selçuk’u Eskişehir’de ağırlamaktan ve kendileri ile beraber olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Tüm mesai arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Valimiz Erol Ayyıldız beyefendinin selamlarını size arz ediyorum. Sayın Bakanım, bu zorlu süreçte sizlerden güç alarak hep yolumuza devam ettik. Bize önderlik ettiniz. Öğretmenlik mesleğini ve bu mesleği gönülden yapan öğretmenlerimizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Arkadaşlarım sizin onlarla yapacağınız sohbeti can-ı gönülden bekliyorlar." diyerek sözü Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a devretti. Eskişehir’de görev yapan meslektaşlarına seslenen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Buluşmada öğretmenler Bakan Selçuk’a sorularını yöneltti ve önerilerini paylaştı.

Eskişehir Masal Evinde müzik öğretmeni Hazal Pakkan’ın seslendirdiği türkünün ardından, masal evinin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Atalarımızın sözünden öğretmenlerimizin dilinden Anadolu masalları daha çok dinlensin diye illerimizde Anadolu Masal Evlerini kuruyoruz. İlki Eskişehir’de. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum’ ifadelerini kullandı

Öğretmen Topcu ailesi ile görüşmesinde kızlarının doğum gününü kutlayan Bakan Selçuk, kendisine başarılı bir hayat dileyerek, doğum günü hediyesi göndereceğini ifade etti.

Gerçekleştirdikleri projeler ve çalışmalar hakkında bilgi veren öğretmenler, Bakan Selçuk’a desteklerinden ve verdikleri enerjiden dolayı teşekkürlerini sundular.

“Bilin ki biz sizin arkanızdayız."

Bakan Selçuk, meslektaşlarına "Ne istiyorsanız, ne yapmayı planlıyorsanız bilin ki biz sizin arkanızdayız" diye seslendi. Çocuklarımıza ve velilerimize desteklerinden dolayı öğretmenlere minnettar olduğunu ifade eden Selçuk, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir insana emek vermenin, ruhuna dokunmanın ne muhteşem bir duygu olduğunu bizlere yaşatan bu onurlu mesleğe dört elle sarılmanızı, öğrenme ve öğretme azminizi, hayat enerjinizi hiç kaybetmemenizi diliyorum. Enerjinizin azaldığını, yorgun düştüğünüzü hissettiğiniz anda, öğrencilerinizin yüzüne, gözlerine bakın. Onlardan alın enerjinizi, gücünüzü. Büyük bir güvenle ’Ziya Hocam burası bizde’ diyen tüm meslektaşlarıma selam olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın."