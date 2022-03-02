Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı

Eskişehir’de Ziraat Odası üyelerine yönelik “Güvenli Traktör Kullanımı” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Ziraat Odası üyelerine yönelik “Güvenli Traktör Kullanımı” konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.