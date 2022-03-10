Zihinsel Yetersizlik, Araştırma, Eğitim ve Kazanma Vakfı Başkanlığına Berrin Savaş Tekir seçildi

Eskişehir’de, Zihinsel Yetersizlik, Araştırma, Eğitim ve Kazanma Vakfı Başkanlığına Berrin Savaş Tekir oy birliği ile seçildi.

Olağanüstü genel kurul toplantısına vakıf üyeleri katıldı. Vakıf Başkanlığına oy birliği ile seçilen Berrin Savaş Tekir toplantıda yaptığı konuşmasında, ‘’Vakfımız, 1996 tarihinde kuruldu. Özel gereksinimi olan bireylere yönelik her türlü eğitim, sağlık desteği, devamlı barındırma faaliyetleri yapmayı, bu maksatla gelişimsel yetersizlikle ilgili bilimsel araştırmaları, yazılı, sözlü ve görsel eğitim yayınları yaparak ilgililerin eğitimlerine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir’’ dedi.

Vakıf Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise, Berrin Savaş Tekir, Beysun Doğan, Canan Demir, Sara Timur, Nazi Alptekin, Ahmet Demir ve Mustafa Doğan oy birliği ile seçildiler.