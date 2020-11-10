Zey-Köy Frig Kaya mezarları tescillendi

Zey köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği (ZEYDER) Başkanı Mehmet Ali Uz, yönetim kurulu üyesi Volkan Kaplaner ile birlikte Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü’yü ziyaret etti. Yüzügüllü’ye Zey köy kaya mezarlarının tesciline ilişkin Turizm ve Kültür Bakanlığının yazısı ve uzman raporlarının teslim edildiği kaydedildi.

Konu hakkında bilgi veren Mehmet Ali Uz, "Frig kaya mezarlar ile nekropol için alınan bu karar bizi memnun etti. Tarihin korunması ve bilinmesi açısından önemli bir adım atıldı. Bizi makamında kabul eden Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü’ye teşekkür ederiz. Sivrihisar Belediyesi söz konusu kaya mezarları ve nekropole ilişkin levha ve açıklamaların en kısa sürede yapılacağını aktardı. Ayrıca belediye tarafından bastırılan harita ve levhalarda bundan böyle Zeyköy Kaya mezarları ile Zeyköy nekropolünün de yer alacağını bildirdi"dedi.