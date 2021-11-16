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Zarar görmemek için Nuri Alço’nun bu uyarısına dikkat
Eskişehirli sinema sanatçısı Nuri Alço’nun, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla çektiği bir video yayınlandı.
ESKİŞEHİR 16.11.2021, 12:02
Eskişehirli sinema sanatçısı Nuri Alço’nun, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla çektiği bir video yayınlandı.
Sanatçı Alço, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında çektiği videosunda, "Trafikte emniyet kemeri, yaralamalı trafik kazalarında riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar” dedi. Alço’nun mesajını içeren görüntü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinden "Bi Hareketine Bakar Hayat" etiketiyle yayınlandı.