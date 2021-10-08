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Zamlar çiftçiyi hayvan gübresine yöneltti

Kimyasal gübre fiyatlarına gelen zamlardan sonra Günyüzü’ndeki çiftçiler hayvan gübresine yöneldi.

ESKİŞEHİR 08.10.2021, 10:10
Zamlar çiftçiyi hayvan gübresine yöneltti

Kimyasal gübre fiyatlarına gelen zamlardan sonra Günyüzü’ndeki çiftçiler hayvan gübresine yöneldi.

Hayvansal gübrenin kimyasal gübrelere göre hem ekonomik, hem de toprak için daha sağlıklı olması çiftçileri hayvansal gübreye yönlendirdi. Hayvansal gübreler, toprak için değerli bir besin madde sağlayıcı ve toprak şartlarını düzenliyor. Uygun bir şekilde olgunlaştırılıp toprağa uygulandığında ticari gübrelere göre daha iyi ve ekonomik bir besin maddesi sağlıyor. Hayvan gübreleri organik madde içeriği bakımından zengin olan bir gübredir ve bu sayede toprağın su tutma kapasitesini artırdığı gibi toprağa önemli ölçüde azot, fosfor, potasyum ve sülfür gibi besin elementlerini sağlıyor. Hayvan gübreleri, bitkilerin ve toprak canlılarının gelişimini hızlandırıyor. Yüksek katyon değişim kapasitesi özelliği ile bitki besin maddelerinin toprakta tutulmasına yardımcı olabilecek aşırı tuzluluk ve pH değişimlerine karşı toprakta tampon oluşturuyor. Bitkiler ve toprak mikroorganizmaları için vitamin, hormon ve gelişim düzenleyici madde kaynağı olarak hizmet ediyor.

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