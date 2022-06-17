“Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” oyunu ayakta alkışlandı

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin sergilediği “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Okulun Konferans Salonunda gerçekleşen gösteriye Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve eşi, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç ve eşi, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva ve eşi, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetin ve eşi, Eskişehir OSB Denetim Kurulu Üyesi Erol Öz ve eşi, sanayi konseyinin temsilcileri, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, okul müdür yardımcıları, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul öğretmenlerinden İdil Çeliker’in seslendirdiği “Mevlana’nın Yedi Öğüdü” adlı eseriyle başlayan program, öğretmen Salih Çağrı Bayrak’ın Mehmet Akif Ersoy’un Bülbül şiirini seslendirmesi ve Hikmet Ertan’ın asker uğurlaması gösterisiyle devam etti. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gönül Türüt Kesim’in yazıp yönettiği ahilik geleneğinin anlatıldığı “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Tek perde olarak sahnelenen eser büyük beğeni toplarken, öğrenciler ve öğretmenler performanslarıyla uzun süre seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

“Bugünkü oyununuz ile usta sanatçılara taş çıkarttınız”

Oyun sonrası öğretmen ve öğrencileri kutlayan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Okulumuz kurulduğu günden bu yana ilimizde pek çok ilklere ve başarılara imza attı. Bu akşam yine çok değerli, çok başarılı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bugünkü oyununuz ile usta sanatçılara taş çıkarttınız. Okulumuzdan böylesi usta bir eserin ortaya çıkması bizleri çok gururlandırdı. Ortaya koydukları performanstan dolayı öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Hepinizle gurur duyuyorum” dedi.