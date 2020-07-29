Zabıta ekiplerinin bayram mesaisi

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sayılı günler kalan Kurban Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bayramın vazgeçilmezi tatlı ve şekerleme ürünlerinin üretim ve satışı yapılan yerlerde; iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı, hijyen denetimi, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi ve ürünlerin gramajının standartlara uygun olup olmadığı gibi konularda incelemeler yapıldı. Ekipler, kurallara uymayan esnafa uyarıda bulundu ve gerektiğinde cezai işlem uyguladı.

"Ekiplerimiz denetimleri sıklaştırdı"

Zabıta ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzur içinde geçirmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirtti. Başkan Kurt, "Bu süreçte tüm birimlerimiz gibi zabıta ekiplerimiz de yoğun bir çalışma dönemi içine girdi. Her zaman

sahada olan ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan ekiplerimiz, bayram öncesi halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerini sıklaştırdı. Esnafımıza bayram öncesi hayırlı işler bol kazançlar, hemşehrilerime de mutlu bayramlar diliyorum" dedi.