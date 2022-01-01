Yüzlerce kişi 2022’yi coşkuyla karşıladı

Eskişehir’de yeni yılı dışarda karşılamak isteyen yüzlerce kişi bir araya gelerek coşkuyla 10’dan geriye saydı.

Eskişehir’de 2022 coşku içinde karşılandı. Yeni yıla dışarıda geçirmek isteyen yüzlerce kişi kendini sokaklara attı. İsmet İnönü Caddesi ve yakınlarında bir araya gelen yüzlerce kişi, hep birlikte eğlendi. Çoğunluğu yabancı uyruklu kişilerden oluşan kalabalık, davul ve zurna eşliğinde danslar edip şarkı söyledi. Hep bir ağızdan geri sayımda 2022’ye coşku içinde girildi.

“Ortak beklenti mutluluk ve sağlık oldu”

Yeni yıldan ortak beklenti mutluluk ve sağlık oldu. Korona virüsün bittiği bir 2022 dileği herkesin temennisi oldu. Ailesiyle birlikte eğlenmeye gelen Süleyman Tombak, “Sağlık, mutluluk, huzur bekliyoruz. Devletimiz yaşasın. Her şey güzel ve sağlıklı olsun” diyerek beklentilerini dile getirdi. Eskişehir’in canlı bir şekilde 2022’yi karşıladığını belirten Osman Şen, “Yeni yıldan hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. 2022’ye çok hareketli bir şekilde giriyoruz. Eskişehir, öğrenci şehri olduğu için gayet canlı. Herkese iyi yıllar diliyorum” dedi.

“Çocuklarımız için çok güzel bir gelecek ve korona virüs hastalığının bitmesini diliyorum”

Küçük kızını eğlenmesi için dışarı çıkarttığını belirten Seda Avcı ise çocuklar için güzel bir gelecek dileyerek “Ekonominin düzelmesini diliyorum. Çocuklarımız için çok güzel bir gelecek ve korona virüs hastalığının bitmesini diliyorum. Herkesin aşkla birbirini çok sevmesini istiyorum. Kızım yeni yıl heyecanını yaşasın diye geldim. Pandemide çok fazla evde kaldı. Geçtiğimiz sene kısıtlama vardı. Bu sene eğlenceli olsun istedik. Biraz mutlu olmak için dışarı çıktık” ifadelerini kullandı.