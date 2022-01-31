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Yüzeyi yer yer buz tutan Sarısungur Göleti’nden kartpostallık kareler
Eskişehir’de soğuk havanın etkisiyle yüzeyinin büyük bölümü buz tutan Sarısungur Göleti kartpostallık fotoğraf kareleri oluşturdu.
ESKİŞEHİR 31.01.2022, 12:52
Eskişehir’de soğuk havanın etkisiyle yüzeyinin büyük bölümü buz tutan Sarısungur Göleti kartpostallık fotoğraf kareleri oluşturdu.
Eskişehir kent merkezine 22 kilometre mesafede bulunan Sarısungur Göleti’nin yüzeyi, soğuk hava ve şiddetli ayaz nedeniyle buz tuttu. Geçen haftalarda hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte son günlerde artan sıcaklık, yüzeyi buzla kaplı göletin bazı yerlerinde erimelere neden oldu. Donuk olmayan yerlerde yüzen karabataklar objektiflere yansıdı. Soğuk havanın etkisiyle toplu halde yüzen karabataklar güzel görüntüler oluşturdu.