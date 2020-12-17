Yurt dışında yaşayan Avrupalı Türklerin bağışları Eskişehir’de yardıma dönüştü

Yurt dışında yaşayan Avrupalı Türklerin bağışları, Eskişehir’de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımına dönüştü.

Avrupa Birliği Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu Başkanı Eskişehir’de yaşayan Sebahattin Tetik, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz bu platformu Avrupa’da yaşayan Türk arkadaşlarla kurduk. Kurucu üyelerin tamamı Avrupa’da yaşayan insanlardır. Derneğin finansmanı tamamen bize aittir. Eskişehir’de yaşayan ihtiyaç sahibi halkımızın pandemi nedeniyle sıkıntılarını ve zor günlerini paylaşmak istedik. Eskişehir’de ihtiyaç sahibi aileleri tespit yaptık. Bu ihtiyaç sahibi ailelere, gıda erzak kolilerini ulaştırmaya başladık. Biz gönül elçisiyiz. Pilot il olarak Eskişehir ilimizi belirledik. Avrupa’da yaşayan Türkler; Eskişehir’de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, platform aracılığı ile desteklerine devam edecektir’’ dedi.