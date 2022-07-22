Yunusemre Mahalle Muhtar Orhan Ersöz hayatını kaybetti

Yunusemre Mahallesi Muhtarı Orhan Ersöz hayatını kaybetti.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Muhtarı Orhan Ersöz, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. 2019 yılında seçilen ve mahalleli tarafından sevilen muhtarın ölümü vatandaşları hüzünlendirdi. Ersöz, görev yaptığı Yunusemre Mahallesi mezarlığında defnedilecek.