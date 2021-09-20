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Yunus Emre’de yeni dönem kurslar başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenecek yeni dönem kurslar başlıyor. Çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz olarak açılacak eğitimler, koronavirüs önlemleri eşliğinde gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR 20.09.2021, 14:09
Yunus Emre’de yeni dönem kurslar başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenecek yeni dönem kurslar başlıyor. Çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz olarak açılacak eğitimler, koronavirüs önlemleri eşliğinde gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi’nin Şirintepe Mahallesi’nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek yeni dönem kursları başlıyor.

Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. 4-9 yaş arası çocuklar için jimnastik, 7-16 yaş arası çocuklar için basketbol, tekvando, voleybol, futbol, masa tenisi kursları düzenlenecek. Yine uzman eğitmenler tarafından yetişkinlere yönelik aerobik, pilates, work out, strong dance ve yoga kursları yer alıyor.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslar için 20 Eylül’de başlayan kayıt işlemleri 24 Eylül’e kadar devam edecek. Kurslar ise 27 Eylül’de başlayacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kurslara katılmak isteyenlerin 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve HES kodu ile başvuru yapabileceğini belirtti.

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