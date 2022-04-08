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Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MYO ara eleman değil aranan mezunlar yetiştiriyor

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO), geniş uygulama olanakları ile tüm öğrencilerine üst düzeyde beceri ve deneyim kazandırarak onları mesleğe hazırlıyor. Öğrencilerine tüm eğitim olanaklarını sunan yüksekokulun yönetim kadrosunda ise Müdür Prof. Dr. Göksel Arli, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Rüstem Keçili, Öğr. Gör. Dr. Ümit Yılmaz Yıldız ve Yüksekokul Sekreteri Murat Bağ yer alıyor.

ESKİŞEHİR 08.04.2022, 17:26
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MYO ara eleman değil aranan mezunlar yetiştiriyor

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO), geniş uygulama olanakları ile tüm öğrencilerine üst düzeyde beceri ve deneyim kazandırarak onları mesleğe hazırlıyor. Öğrencilerine tüm eğitim olanaklarını sunan yüksekokulun yönetim kadrosunda ise Müdür Prof. Dr. Göksel Arli, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Rüstem Keçili, Öğr. Gör. Dr. Ümit Yılmaz Yıldız ve Yüksekokul Sekreteri Murat Bağ yer alıyor.

Yüksekokuldaki tüm programlarda kontenjanlar tam doluluk oranına ulaşıyor

Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda; “Çocuk Gelişimi Programı, Eczane Hizmetleri Programı, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, Yaşlı Bakımı Programı ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı” bulunuyor. Yüksekokul; bünyesinde yer alan tüm programlar ile çağımıza uygun, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş, uygulama konusunda deneyimli, mesleki etik değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiş ve yükselen bir yüksekokul olarak öne çıkıyor. Bu durum yüksekokul kurulduğu yıldan itibaren öğrenci tercihlerine de yansıyor. Bu kapsamda tüm programlardaki kontenjanlar tam doluluk ile eğitime devam ediyor.

Mezun öğrenciler aldıkları nitelikli eğitimler sayesinde aranan eleman olarak rağbet görüyor

Yüksekokul bünyesinde eğitim veren Eczane Hizmetleri Programı, ülkemizde sağlık sektörünün eczacılık alanında eğitim veren ilk programı olması açısından örnek teşkil ediyor. Mezunlar, eğitim aldıkları bölümün niteliğine göre hem kamu sektöründe hem de özel sektörde ara eleman olarak istihdam ediliyor.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’nı başarıyla tamamlayarak “sağlık teknikeri” unvanını almaya hak kazanan mezunlar; donanımlı, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında öncü rolü üstlenen, aranan elemanlar olarak sağlık sektöründe tercih ediliyor. Eczane Hizmetleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programlarındaki öğrenciler ise tam donanımlı laboratuvarlarda deneyim ve beceri kazanabilmeleri için sağlık alanında karşılaşacakları aletleri kullanabilme yetisine sahip, eczanede yapılan çeşitli preparatları hazırlayabilme konusunda eczacıya destek olabilecek ve çeşitli vücut sıvılarının analizini yapabilecek yeterliğe sahip olarak mezun oluyor.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı’nda yine tam donanımlı öğrenci laboratuvarları ile tüm üniversiteye hizmet veren bir saç tasarım ve uygulama salonu bulunuyor. Burada öğrenciler kendilerini geliştirme ve gelişen yeni teknikleri öğrenme fırsatı bulabiliyor. Bu bölümde saç tasarımı, çeşitli makyaj uygulamaları, masaj, epilasyon, cilt bakımı ve uygulamalarına yönelik eğitimler veriliyor.

Yaşlanan nüfusun artmasıyla oldukça önem kazanan Yaşlı Bakımı Programı’nda tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, yara bakımı, pansuman; yaşlı temizliği ve bakımı gibi konularda eğitim veriliyor. Çocuk Gelişimi Bölümü de oldukça iddialı olunan bölümler arasında yer alıyor. Bu bölümde de oyun kurma, çocuk gelişimi, psikoloji gibi konularda eğitimler veriliyor.

Yüksekokul sahip olduğu imkânlarla pek çok akademik çalışma da yürütüyor

Tüm bunların yanı sıra Türkiye’de hiçbir yüksekokulda bulunmayan bir mikrobiyoloji ve hücre kültürü araştırma laboratuvarı da faaliyetlerine devam ediyor. TÜBİTAK destekli çalışmaların da yürütüldüğü kanser araştırmaları laboratuvarı, ilaç ve gıda analizlerinin yapıldığı analitik kimya araştırma laboratuvarında da öğretim elemanlarının çabalarıyla birçok akademik ürün ortaya çıkıyor. Burada yapılan çalışmalar dünyada ve Türkiye’deki saygın dergilerde yayımlanıyor.

Hedefi sağlık alanında sektör tarafından aranılan yüksek niteliğe sahip elemanlar yetiştirmek olan yüksekokulun mezunlarının büyük çoğunluğu mezun olur olmaz iş bulabiliyor. Bunun dışında çok sayıda eğitim seminerleri de gerçekleştiren Yüksekokul, alanında uzman kişileri bilgi ve deneyimlerini aktarmak üzere öğrenciler ile buluşturuyor. Yüksekokul yıl içinde çeşitli kuruluşlarla iş birliği içinde etkinlikler düzenleyerek bilgi ve deneyimin toplumsallaşmasına da öğrencileri ile birlikte katkı sağlıyor.

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