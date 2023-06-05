Yunus Emre İlkokulu’ndan 47 yıl önce mezun olan öğrenciler bir araya gelip hatıra ormanı açtı

Eskişehir’in Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre İlkokulu’ndan 47 yıl önce mezun ve görev yapan öğretmeler bir araya gelerek, çok sevdikleri öğretmeleri Rafet Aras’ın adına hatıra ormanı açılışı yaptı.

Mihalıççık’ın Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre İlkokulu’ndan 1976 yılı mezunları ve görev yapan öğretmenler 47 yıl sonra okullarını ziyaret etti. Çocukluklarının geçtiği okulu tekrar gezen mezunlar duygu dolu anlar yaşadı. Mezunlar, Mihalıççık Milli Eğitim Müdürü Abdullah Demirtaş’ın katıldığı buluşmada, okulun bahçesine unutamadıkları öğretmeleri Rafet Aras adına bir hatıra ormanı oluşturdu. Rafet Aras Hatıra Ormanı ismiyle açılan alanda mezunlar hatıra fotoğrafı çekindi. Müdür Abdullah Demirtaş bazı katılımcılara nezaketleri adına plaket taktim etti.