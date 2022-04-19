Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı yapıldı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde uzun bir aradan sonra ilk kez kapalı tüp mide ameliyatı olarak da bilinen Laparoskopik Sleeve Gastrektomi işlemi gerçekleştirildi.

Eskişehir’de yaşayan 35 yaşındaki S.Ö., kilo veremediği için ameliyat olmak istediği gerekçesiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi Obezite Cerrahisi polikliniğine başvurdu. Yapılan incelemelerde hastanın 119 kilo ağırlığında ve 46,5 vücut kitle indeksine sahip olduğu görüldü. Rutin tetkiklerin ardından Sağlık Kurulu’na başvuran S.Ö. için ameliyat onayı çıktı. Genel Cerrahi Kliniği’nde görevli Op. Dr. Yunus Emre Danış ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hastanın midesinin 3’te 2’lik bölümü alındı. Hasta ameliyattan 4 gün sonra taburcu edldi.

Ameliyat hakkında konuşan Op. Dr. Yunus Emre Danış, “Hastamız diyet ve egzersiz ile kilo veremediğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu söylemesi üzerine rutin tetkik ve incelemeleri tamamlandıktan sonra hastamız sağlık kuruluna başvurdu. Gerekli onayın alınmasına müteakip kapalı tüp mide ameliyatı (laparoskopik sleeve gastrektomi) planlandı” dedi.