Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi 3 yaşında

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, Tüp Bebek Merkezi’nin 3 yılda bine yakın aileye ulaştığını söyledi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, Tüp Bebek Merkezi’nin 3’üncü yılı hakkında konuştu. Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, çocuk sahibi olmak isteyen birçok çifte dokunduklarını ifade ederken, alanında uzman doktorlar ve son teknoloji tedavi yöntemleri ile çalıştıklarının altını çizdi. Konuyla alakalı konuşan Karagülle; “Eskişehir Yunus Emre devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezimizin 3’ücü yılını geride bıraktığını bu süre içerisinde çocuk isteği olan pek çok çifte umut ve çözüm olduğunu. 1000’ e yaklaşan tüp bebek tedavisiyle birçok hayata ve kalbe dokunuldu. Alanlarında uzman doktorlarımız, en son teknoloji ile donatılmış güçlü embriyoloji ve androloji laboratuvarlarımız, güncel tedavi yöntemleri, mükemmel ekip çalışması ve ilk günkü heyecan ile çalışmaya devam etmekteyiz. Halen ilimizden ve il dışından pek çok çifte güvenle hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.