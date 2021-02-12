Yükseköğretim deakreditasyon ve kalite çalışmaları değerlendirildi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Yükseköğretim Kalite Kontrol (YÖKAK) Başkanı Muzaffer Elmas’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Rektör Erdal, YÖKAK’ın yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün yayılımını teşvik ettiğini belirterek, YÖKAK bünyesinde yürütülen çalışmaların, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere ulaşmasına çok önemli katkılar sağladığının altını çizdi. Anadolu Üniversitesinin kalite süreçleri ve akreditasyon faaliyetleri üzerinde hassasiyetle durduğunu belirten Rektör Erdal, Üniversitede, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetler alanında ulusal ve uluslararası kalite standartlarının sağlaması konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Anadolu Üniversitesinin, kalite ve akreditasyon süreçlerini başarıyla yürüttüğünü belirten Başkan Elmas, bu vesileyle Rektör Erdal’ın nezdinde Anadolu Üniversitesinin tüm öğretim elemanlarına tebriklerini iletti.

Kalite ve akreditasyon süreçlerinin ele alındığı ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.