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Yüksek tansiyon beyin kanamasına sebep oluyor

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı, Prof. Dr. Gazi Özdemir “Beyin Kanamalı Beyin Krizi“ hakkında bilgi verdi.

ESKİŞEHİR 28.01.2021, 14:32
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Yüksek tansiyon beyin kanamasına sebep oluyor

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı, Prof. Dr. Gazi Özdemir “Beyin Kanamalı Beyin Krizi“ hakkında bilgi verdi.

Beyin kanamalı beyin krizini tanımlayan Prof. Dr. Gazi Özdemir ; “Beyin kanaması, ya beyin dokusu içine sınırlı olmak üzere beyin yarımküresinde, beyin sapında veya beyincikte, ya da beynin etrafındaki suya veya hem beyin dokusu içine, hem de suya (Mikst) olabilir. Kanamanın bulunduğu yere göre de hastada ortaya çıkacak klinik bulgular, beyin infarktı çeşitlerinde olduğu gibi farklı olacaktır. Beyin kanamasının başlangıcı genellikle, beyin infarktından daha ağır ve ani olur ve çoğu zaman kusma birliktedir. Baş ağrısı da sık, ani ve çok şiddetli görülür. Koma hali de daha sıktır“ dedi.

“Beyin kanamalı beyin krizinde şişmanlık önemli bir risk faktörüdür “

Beyin dokusu içi kanama varsa ve yerine göre vücudun bir yarısında felç görülebilmektedir. Beyin çevresi suya kanamada ise çoğunlukla felç olmaz. Beyin kanaması için olan risk faktörlerinin, beyin damar tıkanmalı beyin krizi risk faktörlerinden farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gazi Özdemir, bu farklılıkları, “Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinin organizasyonu ile Türkiye genelindeki 41 nöroloji eğitim merkezinin katılımı ile 3 bin 100 hastayı kapsayan çalışmada beyin kanamalı beyin krizinde başlıca risk faktörleri ve karşılaşma oranları; yüksek tansiyon yüzde 79.2, şişmanlık yüzde 50.6, damar sertliği yüzde 38.7, horlama yüzde 30.4, sigara yüzde 34.9, kanda yağ fazlalığı yüzde 25, kalp hastalığı yüzde 22.5, kanın koyu oluşu yüzde 13.8, şeker hastalığı yüzde 11.9, genel anestezi yüzde 11.7 ve alkolizm ve sık sarhoşluk halleri yüzde 7.5“ diye ifade etti.

“Yüksek tansiyona dikkat”

Beyin kanamasına yol açan nedenleri de rastlanma sıklığına göre sıralayan Prof. Dr. Gazi Özdemir, “Bunları tansiyon yüksekliği, kafa travması (genç ve ileri yaşta), anevrizma (damar baloncuğu), damar yumağı, aşırı alkol kullanımı, kanı sulandırıcı coumadin, kan pıhtısını eritici ilaç (trombolitik), antiagregan ilaç (kan hücrelerinin yapışıp kümelenmesini önleyici), bazı maddeleri kullanma (amfetamin, kokain, burun akıntısını kesici, lsd), sigara tiryakiliği, kan hastalıkları (koagulopatiler, dıc, hemofili, lösemi), amiloid anjiyopati, eklampsi (hamilelik zehirlenmesi), beyinde tümör (primer veya metastatik koriokarsinom, melanom, bronş kanseri, böbrek kanseri) şeklinde sıralayabiliriz“ dedi.

“Beyin anevrizmalarında belirtilere dikkat”

Beyin damarı baloncuğu dedikleri anevrizma durumunun, tüm beyin krizi nedenleri sıralamasında ikinci sırada, sadece beynin etrafında olan kanama tipinde ise yüzde 80 ile ilk sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Gazi Özdemir , “Uzun süreli tansiyon yüksekliği beyin dokusu içindeki kılcal damarlarda çok küçük anevrizmatik genişlemelere (küçük baloncuklar-mikroanevrizmalar) ve varsa damar sertliğinin şiddetlenmesine yol açar. Anevrizmalar çoğunlukla doğuştan olmasına karşın, bazı vakalarda ise damar sertliğinin bulunması, damarları gerip yırtılmalarına yol açan boyun-kafa travmaları veya kokain kullanmanın da anevrizmanın gelişmesine yol açtığı olmaktadır. Anevrizmalar, genellikle beyinde gizli olarak bulunmakta ve ancak yırtılıp beyin krizine yol açtıklarında teşhis edilmektedirler. Bazen yırtılmadan önce anevrizma haberci belirtiler verebilir. Bu belirtiler anevrizmanın bulunduğu beyin bölgesine göre farklı olmaktadır“ ifadelerini kullandı.

Beyin kanaması riskini azaltmak için tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Gazi Özdemir, “Beyin krizinden korunmak için yağsız dana-koyun eti (kuzu hariç), bol sebze, salata, meyve, zeytinyağı ve az tuzlu yemekleri tercih edin“ dedi.
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