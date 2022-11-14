Yüksek bölgeler güne ‘sis’ altında başladı

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde sis etkili olurken, hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor.

Tepebaşı İlçesi’nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Şirintepe ve Uluönder mahallelerinde yoğun şekilde etkisini gösteren yoğun sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sisli havanın önümüzdeki 3 gün boyunca sabah ve akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ile 5 derece kadar üstünde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yanı sıra perşembe ve cuma günü Eskişehirliler aralıklı yağmur yağışlarıyla karşı karşıya kalabilileceği tahmin ediliyor.