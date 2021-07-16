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Yüksek aşılanma oranı rehavet getirdi

Aşılanma oranının yüzde 72,7 ile en yüksek olduğu illerden Eskişehir’de Kurban Bayramı öncesi cadde ve sokaklarda oluşan kalabalık görüntüler yaşanan rehaveti gözler önüne serdi.

ESKİŞEHİR 16.07.2021, 12:40
Yüksek aşılanma oranı rehavet getirdi
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Aşılanma oranının yüzde 72,7 ile en yüksek olduğu illerden Eskişehir’de Kurban Bayramı öncesi cadde ve sokaklarda oluşan kalabalık görüntüler yaşanan rehaveti gözler önüne serdi.

Koronavirüsle mücadele sürecinde aşılama çalışmaları hızla devam ederken, Eskişehir aşılanma oranı en yüksek olan iller arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Eskişehir’de 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı, 112,85’ten yüzde 39 azalışla 68,52’ye düştü. Vaka sayılarının düşmesi ve yüksek aşılanma oranı nedeniyle kent genelinde rehavet oluştu. Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen Eskişehirliler, soluğu mağaza ve dükkanların en yoğun olduğu İki Eylül, Hamamyolu, İsmet İnönü caddeleri ve Sıcak Sular bölgesinde aldı. Uzun bir sürenin ardından bayramı kısıtlamasız yaşayacak olan vatandaşlar kalabalık görüntüler oluşturdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, maskelerin elde ve çene altında olduğu kalabalıklar rehavet olarak yorumlandı.
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