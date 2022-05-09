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Yörükler 2 yılın ardından Hıdırellez Şenliği’nde hasret giderdi

ESKİŞEHİR (İHA) – Seyitgazi’de, Pandemi sebebi ile verilen 2 yıllık aranın ardından hafta sonu düzenlenen yağmur duasına ve Hıdırellez Şenliği’ne katılan onlarca misafir, Yörük kültürünün doyasıya yaşandığı ve gelecek nesillere aktarıldığı bir gün geçirdi.

ESKİŞEHİR 09.05.2022, 14:37
Yörükler 2 yılın ardından Hıdırellez Şenliği’nde hasret giderdi

ESKİŞEHİR (İHA) – Seyitgazi’de, Pandemi sebebi ile verilen 2 yıllık aranın ardından hafta sonu düzenlenen yağmur duasına ve Hıdırellez Şenliği’ne katılan onlarca misafir, Yörük kültürünün doyasıya yaşandığı ve gelecek nesillere aktarıldığı bir gün geçirdi.

İlçenin Gemiç Mahallesi’nde muhtarlık tarafından organize edilen yağmur duası ve Hıdırellez Şenliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Geleneksel olarak Mayıs ayının ilk pazar günü yapılan etkinlik için Gemiç Mahallesi harman yeri tercih edildi. Gemiç Mahallesi Camii’nde okunan mevlit sonrasında şenlik alanında Kırka Çarşı Camii imam hatibi Aziz Özyavuz tarafından yağmur duası yapıldı. Ardından Gemiç Mahallesi sakinleri ve hayırseverlerin katkısıyla hazırlanan, ‘Şifalı Yörük Aşı’ olarak bilinen bulgur pilavı ve diğer yemekler ikram edildi. Yöresel müziklerin eşliğinde katılımcılar halaylar çekti, zeybek oyunu oynandı. Uzun aradan sonra bir araya gelen birçoğu Yörük kökenli katılımcılar, doyasıya eğlendi.

“Mahalle sakinlerine birlik ve beraberliği sağladıkları için çok teşekkür ediyorum”

Etkinlik hakkında konuşan Gemiç Mahallesi Muhtarı Osman Kaya, katılımcılara teşekkürlerini iletti. Hıdırellez Şenliği’nde oluşan birlik ve beraberliğin geçmişten bir miras olduğunu belirten Kaya, “Bugün 8 Mayıs. Hıdırellez etkinliğimizi yaptık. Gemiç Mahallesi sakinlerine ve şenliğe gelen tüm misafirlere çok teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerine birlik ve beraberliği sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel oldu. Herkesten Allah razı olsun. Bizim bir sözümüz var. Ben bunu muhtarlığıma da taşıdım. Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye nasihatinde, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Devleti yaşat ki insan yaşasın” demiş. Ben de Gemiç halkını birliği ve beraberliği sağladıkları için kutluyorum” dedi.

“Kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatıp gelecek nesillere aktarıyoruz”

Gemiç Köyü Yörük Türkmen Kültürü ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Fadime Uzun ise, düzenlenen şenlikle birlikte, Yörük kültürünün yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlandığını belirtti. Uzun, şunları belirtti;

“Biz Yörük Türkmenleri olarak geçmişimize ve tarihimize sahip çıkarız. Kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatıp gelecek nesillere aktarmak için Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Benim çocukluğumdan beri böyle yapılıyor. Küçücük çocuktum, en büyük bayramımız bu oluyordu. Kış mevsiminin bitip yaz mevsiminin başladığı ‘Yaz Bayramı’ diye biliriz buna. Yaz bayramıyla birlikte Hıdırellez’de köylülerimiz eskiden hayvanlarını alıp yaylalara giderlerdi. 6 Mayıs’tan 6 Kasım’a kadar hayvanlarını orada otlatırlardı. Bu 6 Mayıs’ta Hıdırellez’i, yazın gelişini, çocukluğumuzda beri kutluyoruz. Aynı burada gördüğünüz gibi harman yerlerinde yemekler pişirilirdi. Hıdırellez pilavı yapılırdı. Kaşıkları belimize sokardık ve Hıdırellez yemeğine gider sofrada yemeğin gelmesini özlemle beklerdik. Köy halkı yazın gelmesini yemeklerle karşılardı. Bereket, bolluk ve her şeyin simgesi olan bugün içinde muhtarımız sağ olsun. Elimizden geldiğince bizlerde destek olmaya çalıştık. Hıdırellez gününü dediğim gibi genç nesle aktarmaya uğraşıyoruz. Yaşayalım, yaşatalım. Biz de gelenek ve göreneklerimizi unutursak gerçekten yok oluruz. Tarihimize sahip çıkmazsak, geçmişini bilmeyen milletler gibi yok oluruz. Biz de geçmişimizi öğrenip gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere taşımak için uğraşıyoruz.”

Akşam saatlerine kadar devam eden etkinliklere, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Türk, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, Seyitgazi CHP İlçe Başkanı İsmet Ayrancı, Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu yetkilileri, Gemiç Köyü Yörük Türkmen Kültürü ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Fadime Uzun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yörükler ve çok sayıda mahalleli katıldı.

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