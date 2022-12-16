Yorgun mermi yaralanmasıyla ilgili 1 kişi yakalandı

Eskişehir’de bir kişinin ‘Yorgun Mermi’ ile yaralanmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi’nde gerçekleşen ‘Ateşli Silahla Yaralama’ olayına yönelik Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayda mağdur şahsın yorgun mermi ile yaralandığı öğrenilirken, silahı ateşleyenin O.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, ekiplerin çalışmaları sonucu olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.