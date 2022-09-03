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Yolda kalan ağaç dikkat çekti

Eskişehir’de araç yolu üzerinde bulunan ağaç, ilginç görüntüler oluşturdu.

ESKİŞEHİR 03.09.2022, 10:21
Yolda kalan ağaç dikkat çekti

Eskişehir’de araç yolu üzerinde bulunan ağaç, ilginç görüntüler oluşturdu.

Sümer Mahallesi Okul Yolu Sokak üzerindeki araç yolunun bir kısmında kalan ağaç, görenleri şaşırttı. Uzun yıllardan beri aynı yerde bulunduğu belirtilen ağaç, peyzaj çalışmaları esnasında da yerinde kaldı. Zarar verilmeden, koruma altına alınan ağaç, ilginç görüntüler oluşturdu. Yolda ağacı görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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