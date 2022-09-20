Yol verme tartışmasında taksi sürücüsü darp edildi

Eskişehir’de yol verme meselesinden çıkan kavgada 2 kişi taksiciyi darp etti.

Olay, dün 18.00 sularında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobilin sürücüsü ile ticari taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu otomobilden inen 2 kişi, ticari taksi sürücüsünü darp etti. Çevredeki vatandaşlardan öğrenilen bilgiye göre, taksisinde yolcu olduğu esnada darp edilen sürücü bir süre kendine gelemedi. Taksi şoförü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilirken, otomobilde bulunan 2 şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.