Yol ortasında kavgaya tutuştular

Eskişehir’de gece saatlerinde yol ortasında kavga eden şahıslar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. 2 şahıs arasında henüz bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu. Yol üzerinde kavga eden şahıslar trafiği de alt üst etti. Şahıslar, ne kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlara ne de trafik ışıklarında biriken araçların korna ikazlarına aldırış etmedi. Yaşananlar ise olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.