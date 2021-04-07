Yol çalışması kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu

Eskişehir çevre yolundaki yol çalışması uzun araç kuyruklarına sebep oldu.

Eskişehir-Ankara çevre yolunda yapılan yol bakım ve tadilat çalışmaları trafiği adeta kilitledi. Şeker köprüsü yakınlarında yapılan çalışmalarda 3 şeritlik yolun 2 şeride düşmesiyle uzun kuyruklar oluştu. Kilometrelerce uzunluktaki kuyruk sürücülere zor anlar yaşattı.