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Yol çalışması kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu
Eskişehir çevre yolundaki yol çalışması uzun araç kuyruklarına sebep oldu.
ESKİŞEHİR 07.04.2021, 12:34
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Eskişehir çevre yolundaki yol çalışması uzun araç kuyruklarına sebep oldu.Eskişehir-Ankara çevre yolunda yapılan yol bakım ve tadilat çalışmaları trafiği adeta kilitledi. Şeker köprüsü yakınlarında yapılan çalışmalarda 3 şeritlik yolun 2 şeride düşmesiyle uzun kuyruklar oluştu. Kilometrelerce uzunluktaki kuyruk sürücülere zor anlar yaşattı.