banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz

Yol çalışması kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu

Eskişehir çevre yolundaki yol çalışması uzun araç kuyruklarına sebep oldu.

ESKİŞEHİR 07.04.2021, 12:34
1
Yol çalışması kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu

Eskişehir çevre yolundaki yol çalışması uzun araç kuyruklarına sebep oldu.

Eskişehir-Ankara çevre yolunda yapılan yol bakım ve tadilat çalışmaları trafiği adeta kilitledi. Şeker köprüsü yakınlarında yapılan çalışmalarda 3 şeritlik yolun 2 şeride düşmesiyle uzun kuyruklar oluştu. Kilometrelerce uzunluktaki kuyruk sürücülere zor anlar yaşattı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
az bulutlu