Yokuş aşağı inen sokakta sürati ve kazayı önlemek için kasis isteniyor

Eskişehir’de yokuş aşağı olan bir sokakta araçların süratli gitmesinden dolayı bölge halkı kaza yaşanmaması adına yola kasis yapılmasını istiyor.

Odunpazarı ilçesi Ak Cami mahallesi’nde bulunan araç geçişinin yoğun olduğu Malhatun sokakta Şelale Park yönünden aşağıya doğru inen araçların hız yapması tehlikeli durumlara yol açıyor. Malhatun sokağın Ak Cami ile birleşme noktasından başlayan kısımdan itibaren Atatürk Lisesi’ne kadar devam eden yolda kasis olmamasından dolayı hız yapan sürücüler bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar sokağın bayır aşağı olması nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücülerin kimi zaman hızlı gitmesinin yaşlılar ve sokakta oyun oynayan çocuklara çarpma tehlikesi yaşandığını dile getirdi.

Bölgede ikamet eden 70 yaşındaki Akif Yılmaz, Malhatun sokakta araçların yokuş aşağı hızlı geldikleri için yola kasis yapılması gerektiğini ifade ederek, “Araçlar bu sokakta çok süratli gidiyor. Çok dikkat etmeleri lazım. Allah korusun kaza yaşanabilir. Yolda kasis olsa çok iyi olur. Ara ara kasislerin olması lazım. Sokaktan geçen çocuklar ve yaşlılar için tehlikeli oluyor. Benim torunum var. Onu bu sokaktan camiye getirirken korkuyorum. Bir de park edilmez levhası var, ona da kimse uymuyor. Yine sokakta park edenler oluyor” diye konuştu.