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YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündoğan’dan Rektör Erdal’a ziyaret

YÖK YÜRÜTME KURULU ÜYESİ PROF. DR. GÜNDOĞAN’DAN REKTÖR ERDAL’A ZİYARET

ESKİŞEHİR 28.09.2020, 12:10
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YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündoğan’dan Rektör Erdal’a ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.

Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Gündoğan, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi. Görüşmede Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi’nin köklü eğitim tecrübesi ile Türk yükseköğretimine önemli katkılar sağladığını belirterek, Prof. Dr. Naci Gündoğan’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulan ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın, Gündoğan’ı uğurlamasıyla sona erdi.

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