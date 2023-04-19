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Yiyemediği etleri hayranlıkla izledi
KENTİN İŞLEK BÖLGELERİNDEN BİRİ OLAN SİVRİHİSAR CADDESİNDE BULUNAN BİR KASAP DÜKKÂNININ VİTRİNİNDEKİ ETLERİ İZLEYEN KEDİ YOLDAN GEÇENLERİN GÖZÜNE ÇARPTI.
ESKİŞEHİR 19.04.2023, 12:03
Eskişehir’de kasabın vitrinindeki etleri pür dikkat izleyen kedi görenleri güldürdü.
Kentin işlek bölgelerinden biri olan Sivrihisar caddesinde bulunan bir kasap dükkânının vitrinindeki etleri izleyen kedi yoldan geçenlerin gözüne çarptı. İşletmenin önünü adeta mesken eden sevimli hayvan, dakikalarca dönen etleri seyretti. Görenleri güldüren kedi, yoldan geçen vatandaşların meraklı bakışlarına rağmen gözlerini hiç ayırmadan vitrini izledi. Sevimli hayvan, çevredekilerin kendisine sevgi göstermesine rağmen dükkânın önünden uzun süre ayrılmadı.