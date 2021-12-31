Yılın son Cuma namazında yoğunluk

Eskişehir Reşadiye Camii’nde yılın son Cuma namazına yoğun katılım oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sınırlı kişi alındığından cemaatin çoğu namazını cami avlusunda ve çevresinde kıldı. Öğlen güneşine rağmen hava sıcaklığının düşüklüğüne aldırış etmeyen yüzlerce vatandaş, serdikleri çeşitli yaygılarla yılın son Cuma namazı ibadetini yerine getirmenin huzuru içinde camiden ayrıldılar.