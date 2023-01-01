Yılın ilk gününde Eskişehir sokakları boş kalmadı

Yerli ve yabancı turistler, yeni yılın ilk gününde Eskişehir’de güneşli pazar gününün tadını çıkardı.

Eskişehir’de sokak ve caddeler yeni yılın ilk günü de boş kalmadı. Yılbaşı tatilinde kente gelen yerli ve yabancı turistler, Hamamyolu Caddesi’nin yolunu tuttular. Öğle saatlerine doğru sis ve soğuk havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.