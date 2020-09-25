Yılın her günü sebze üretimi yapılması amaçlanıyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Tepebaşı ilçesinde sebze üretimi yapan bir işletmeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, söz konusu sebze üreten işletmenin İzmir, Denizli, Ankara ve İstanbul’da bulunan büyük hallere devamlı ürün gönderdiğini belirtti. Eskişehir’in neredeyse tamamında yılın 9 ayı yoğun bir sebze üretimi yapıldığını aktaran Sever, talebin her geçen gün artmasıyla üreticilerin kışlık ürünlerle birlikte sebze üretimini yılın 12 ayına çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.