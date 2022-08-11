Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

Eskişehir’de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Sarıcakaya Ilçesi’ne bağlı Mayıslar Mahallesi’nin Çatmalı Mevkii’nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Meydana gelen orman yangınında yaklaşık olarak 1 dönüm alanın içerisindeki örtünün zarar gördüğü öğrenildi.

Çıkan yangın, 2 arazöz ile birlikte müdahale eden ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.