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Yılbaşı döneminde alışveriş yaparken bu uyarılara dikkat

Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği (TÜKBİLDER) Başkanı Sülahi Özal, tüketicilerin yılbaşı döneminde hizmet veya ürün satın alırken bilinçli davranmaları gerektiğini belirterek, “Alışverişte gerekli belgeler mutlaka talep edilmeli ki ileride bir sorun ile karşılaşıldığında haklar hukuki zeminde korunabilsin” dedi.

ESKİŞEHİR 19.12.2021, 10:13 19.12.2021, 10:23
Yılbaşı döneminde alışveriş yaparken bu uyarılara dikkat

Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği (TÜKBİLDER) Başkanı Sülahi Özal, tüketicilerin yılbaşı döneminde hizmet veya ürün satın alırken bilinçli davranmaları gerektiğini belirterek, “Alışverişte gerekli belgeler mutlaka talep edilmeli ki ileride bir sorun ile karşılaşıldığında haklar hukuki zeminde korunabilsin” dedi.

Yeni yıla sayılı günler kala yeni yıl hediyeleri, indirimli ürünler, otel ve restoran rezervasyonları gibi ürün ve hizmetleri satın almak isteyen vatandaşlar, dolandırılmamak ve iyi hizmet görmek istiyor. TÜKBİLDER Başkanı Sülahi Özal, tüketicilerin bu dönemde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Korona virüs nedeniyle çevrimiçi satışlarda büyük artış görüldüğünü belirten Özal, önceki yıllara göre artık internet üzerinden mal ve hizmet alımlarının oldukça yaygınlaştığını aktardı. Buna bağlı olarak artan çevrimiçi alışverişlerin aynı zamanda tüketici mağduriyetlerinin de artmasına neden olduğunu söyleyen Özal, “İnternet üzerinden yapılan online alışverişlerde tüketiciler bazı sorunlarla karşılaşıyor. Satışa sunulan ve görsel olarak reklamı yapılan mal ve hizmetlerdeki ürünlerle, tüketiciye ulaşan mal ve hizmetlerin aynı özellikleri taşımadığı oluyor. Bazen ürünlerdeki özellikler beklenen niteliği taşımıyor. Kimi zaman sipariş edilen mal veya hizmet düşük kalitede oluyor veya sipariş edilen ürün veya hizmet tüketiciye ulaşmıyor bile” dedi.

“Bilinmedik, güvenilir olmayan internet sitelerinden alışveriş yapılmamalı”

İnternet üzerinden kendilerine veya yakınlarına yeni yıl hediyesi almak isteyen tüketicilerin güvendikleri internet sitelerinden alışveriş yapmalarını öneren Özal, alacakları ürünler hakkında iyi bir araştırma yapmaları gerektiğini dile getirdi. Özal, “Tüketicilerin alacakları ürünlerin başta fatura, garanti gerektiren ürünlerde garanti belgesi,

kullanma kılavuzu gibi belgelerini mutlaka talep etmeleri gerekiyor ki ileride bir sorun ile karşılaştıklarında hakları hukuki zeminde korunabilsin. Ayrıca Tüketici Kanunu, tüketicilerimize mesafeli satış sözleşmelerinde 14 gün içerisinde herhangi bir mazeret belirtmeden ve herhangi bir cezai şart olmadan cayma hakkı tanıyor. Buna rağmen bazen tüketicilerimiz bu haklarını kullanamıyorlar. Çünkü satışı yapılan ürüne ait fatura ve satıcının açık adresi bulunmadığında karşıda da bir muhatap olmuyor. Tüketicilerimiz bu durumda cayma bildirimini karşıya gönderemediğinden bu hakkını kullanamıyor. Bu nedenle tüketicilerimiz bilinmedik, güvenilir olmayan internet sitelerinden kesinlikle alışveriş yapmamalı” diye konuştu.

“Ürünün raftaki ve kasadaki fiyatı farklı ise tüketicinin lehi gözetilir”

Tüketicilerin mağaza ve marketlerden yapacakları alışverişlerde de dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Özal, “Özellikle raflarda bulunan ürünlere ait fiyat etiketlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Raf üzerinde ürünlere ait fiyat etiketi ile kasadaki okunan fiyatların aynı olup olmadığı kontrol edilmeli. Eğer ki ürünün raftaki etiket fiyatı ile kasada okunan fiyatı farklı ise, kanunen tüketici lehine olan fiyat geçerli olur, işlem o bedel üzerinden yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“Sürpriz ödemelere karşı satın alacağınız hizmeti detaylı inceleyin”

Yeni yılı çeşitli konaklama tesislerinde geçirmek isteyen vatandaşlara da bazı uyarılarda bulunan Özal, “Tüketicilerimizden yeni yılı otel, konaklama tesislerinin yemekli, müzikli kutlama ve eğlence yerlerinde geçirme planı olanların, katılacakları organizasyonlar için mutlaka program içerisinde sunulacak olan menüler ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi edinmelerini tavsiye ediyoruz. Ekstra sürpriz ödemelerle karşılaşmamaları için bu konuya azami dikkat etmeliler. Diğer yandan kapalı alanlarda yapılacak olan eğlenceler, korona virüs önlemleri kapsamında yapılmalı ve bu konuda ciddi denetim yapılmalı, önlemlerin alınması gerekiyor. Tüketicilerimiz kapalı ortamlarda zaman geçirecekleri için hastalığın yayılmasını önlemek adına kişisel olarak tedbirli olmakta da fayda var. Yeni yılı evlerinde geçirecek olan vatandaşlarımızın toplu olarak yeni yıla girmeleri hastalığın bulaşmasını hızlandıracağı için bu konuda bireylere ve ailelere de büyük görev düşüyor” dedi.

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