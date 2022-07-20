Yeşiltepe’de çocukların yüzü güldü

Eskişehir’in Yeşiltepe Mahallesi’nde muhtar ve hayırsever bir vatandaş tarafından çocuklara çeşitli hediyeler ve harçlık dağıtıldı.

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, mahallesindeki çocukları sevindirmeye devam ediyor. Hayırsever bir vatandaş ile birlikte etkinlik düzenleyen Muhtar Açıkgöz, çocuklara dondurma, çeşitli hediyeler ve harçlık dağıttı. Yaklaşık 20 çocuğun katıldığı etkinlik, görenlerin içini ısıttı. Etkinliğe katılan çocukların aileleri ise muhtar ve hayırsever vatandaşa teşekkür ederek, çocukların çok mutluluğunu ifade ettiler. Muhtar Açıkgöz, önümüzdeki süreçte benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.