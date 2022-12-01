Yeşil Yakalı Akademi programı gerçekleştirildi

Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından ikincisi yapılan ‘Yeşil Yakalı Akademi’ eğitim programı 2 gün süren yoğun eğitimler ve iyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesiyle gerçekleştirildi.

‘Yeşil Yakalı Akademisi’ programına iş dünyasına yeni bir kavram olarak giren 30 yeşil yakalı çalışan ve firma yetkilisi katıldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve METSİMS iş birliği yapılan ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat sürecinin ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda getireceği önemli değişikliklerinin aktarıldığı ‘Yeşil Yakalı Akademisi’nin açılışını ESO Meclis Üyesi, Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birim Koordinatörü Ömer Benli ve ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk tarafından gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ömer Benli, Avrupa Birliği’nin, Yeşil Mutabakat süreci ve hedefleri çerçevesinde birçok yeni strateji geliştirdiğini, yeni yasalar hazırladığını ve planlamalar yaptığının altını çizdi. Benli, “Tüm bu çalışmalar AB ile özellikle ticari ilişkileri bulunan şirketleri ve ülkeleri yakından ilgilendirmekte. Yeşil Yakalı Akademisi de Yeşil Mutabakat süreci ile oluşacak yeni dünya ve küresel ticaret düzeni hakkında üyelerimizin teknik kapasitesinin artırılmasını amaçlamakta” dedi.

Yeşil Yakalı Akademisi’ne özellikle AB ile ticari ilişkileri bulunan; AB pazarına ürün ihracatı yapan firmaların katılmasının önemli olduğuna değinen Benli, “AB, Yeşil Mutabakat projesi ile çevre ve iklim konularında katı bir tutum sergileyeceğini beyan etti ve ticaret anlayışında çok kritik, köklü değişiklikler yapacağının sinyallerini verdi. Yeşil Yakalı Akademisi de bu değişim için çok önemli bir başlangıç noktası niteliğinde. Eğitime katılan şirket yetkilileri, kurumlarında yeni ticaret düzeni için en uygun adımların atılmasını sağlayabilecek, bu konudaki çalışmalara liderlik edebilecekler” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmaları sonrası ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birim Danışmanı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Cengiz Türe, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Uzmanı Gözde Çolak, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Danışmanı Emre Kocagöz konu hakkında tüm detayları katılımcılarla paylaştı.

Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları ESO Meclis Üyesi, Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birim Koordinatörü Ömer Benli tarafından takdim edildi.