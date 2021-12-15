Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği’nden Başkan Ataç’a ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan ve yönetimi ile bir araya geldiği buluşmada, “Üreticilerimizin verdiği emeğin karşılığını alabilmesi adına elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren tarım üreticileri ile temasları devam ediyor. Ataç’ı ziyaret eden Buluşan ve beraberindekiler, birlik faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verdi. Buluşan, “Geçtiğimiz ay genel kurul toplantımızı gençleştirdik. Üreticimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ile de her zaman birlikte çalışıyoruz. Kendisine destekleri için teşekkür etmek ve yönetimimizi takdim etmek üzere bir araya geldik. Artan maliyetler ile birlikte üretimin devam etmesi konusunda görüş alışverişimiz oldu” diye konuştu.

Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, “Tepebaşı’nda üreticilerimiz ile daima iletişim halindeyiz. Bugün de Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliğimizin değerli yönetimi ve Başkanı Süleyman Buluşan ile bir aradaydık. Üretimin desteklenmesi adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu iş birliğimiz devam edecek. Eskişehir, verimli toprakları ile çok kıymetli bir alan. Biz de bu kıymetin değerini bulması, üreticilerimizin verdiği emeğin karşılığını alabilmesi adına elimizden gelen çabayı göstermeye, üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Süleyman Buluşan Başkanımıza ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.